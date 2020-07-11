«Шеффилд» на своем поле разгромил «Челси»

«Шеффилд Юнайтед» дома одержал победу над «Челси» (3:0) в матче 35-го тура АПЛ. Встреча прошла на стадионе «Бремелл Лейн» в Шеффилде.

В составе хозяев дублем отметился нападающий Дэвид Макголдрик и еще один гол забил форвард Оливер Макберни.

«Челси» с 60 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шеффилд» — 6-я строчка и 54 балла.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Челси» — 3:0 (2:0)

Голы: Макголдрик, 18 (1:0). Макберни, 33 (2:0). Макголдрик, 77 (3:0).

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Ягелка, 69), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Норвуд, Берге (Ландстрем, 63), Осборн, Макголдрик, Макберни (Муссе, 63).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен (Алонсо, 46), Джеймс (Хадсон-Одои, 75), Баркли (Лофтус-Чик, 78), Жоржинью, Маунт (Рюдигер, 46), Виллиан, Пулишич (Жиру, 66), Абрахам.

Предупреждение: Болдок, 3.

Судья: Марринер.

?11 июля. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».