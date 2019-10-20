Себальос хочет остаться в «Арсенале»

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос, права на которого принадлежат «Реалу», хочет остаться в лондонском клубе. Как сообщает Daily Mail, сам 23-летний футболист провел переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы обсудить выкуп контракта лондонцами.

Отметим, что арендное соглашение не предусматривает опцию выкупа прав на Себальоса, поэтому он должен будет вернуться в Мадрид по окончании сезона, если стороны не договорятся об ином.

В нынешнем сезоне в премьер-лиге Себальос провел восемь матчей, еще две игры и гол у него на счету в Лиге Европы.