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Себальос хочет остаться в «Арсенале»

14:18
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Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос, права на которого принадлежат «Реалу», хочет остаться в лондонском клубе. Как сообщает Daily Mail, сам 23-летний футболист провел переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы обсудить выкуп контракта лондонцами.

Отметим, что арендное соглашение не предусматривает опцию выкупа прав на Себальоса, поэтому он должен будет вернуться в Мадрид по окончании сезона, если стороны не договорятся об ином.

В нынешнем сезоне в премьер-лиге Себальос провел восемь матчей, еще две игры и гол у него на счету в Лиге Европы.

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