Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Саутгейт: «Игроки сборной Англии сами примут решение об участии с преклонением колена»

17:54
Теги:

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался по поводу того, что игроки должны вставать на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны) перед игрой с Сан-Марино в отборе ЧМ-2022.

«Обсуждал эту тему с лидерами команды, попросил их поговорить с остальными игроками, так как я считаю, что им пойдет на пользу обсуждение этого вопроса.

Это часть того, как мы воспитываем себя в этих вопросах. Но ясно одно: мы будем едины во всем. Если возникнут сомнения, то, я думаю, мы встанем на колени», — цитирует Саутгейта Sky Sports.

Black Lives Matter — общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...