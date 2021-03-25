«МЮ» готов продлить контракт с Сульшером
16:09
«Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с главным тренером Уле Гуннар Сульшером, независимо от того, выиграет ли клуб трофей в этом сезоне, сообщает ESPN.
По данным источника, руководство «МЮ» считает, что с приходом норвежца клуб прибавил и заметно прогрессирует. Соглашение 48-летнего специалиста с командой рассчитано до лета 2022 года.
После 29 туров АПЛ «МЮ» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. 8 апреля «МЮ» сыграет с «Гранадой» в 1/4 финала Лиги Европы.
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