«МЮ» готов продлить контракт с Сульшером

«Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с главным тренером Уле Гуннар Сульшером, независимо от того, выиграет ли клуб трофей в этом сезоне, сообщает ESPN.

По данным источника, руководство «МЮ» считает, что с приходом норвежца клуб прибавил и заметно прогрессирует. Соглашение 48-летнего специалиста с командой рассчитано до лета 2022 года.

После 29 туров АПЛ «МЮ» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. 8 апреля «МЮ» сыграет с «Гранадой» в 1/4 финала Лиги Европы.