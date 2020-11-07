«Саутгемптон» пошутил про лидерство в АПЛ в стиле Дональда Трампа

Пресс-служба «Саутгемптона» отреагировала на выход команды на первую строчку в турнирной таблице АПЛ после победы в матче 8-го тура против «Ньюкасла» (2:0).

На счету «Саутгемптона» 16 очков после 8 матчей. «Святые» опережают идущий вторым «Ливерпуль» по дополнительным показателям, однако у мерсисайдцев есть матч в запасе.

«Остановите подсчет!» — говорится в публикации в Twitter «святых», к которой приложено фото текущей таблицы чемпионата Англии.

STOP THE COUNT pic.twitter.com/rS94knWEhO — Southampton FC (@SouthamptonFC) November 6, 2020

Пресс-служба клуба дословно процитировала твит президента США Дональда Трампа, посвященный президентским выборам-2020. Трамп призывал остановить подсчет бюллетеней, поступивших на участки по почте после того, как завершился день голосования, в штатах, где у политика было преимущество над Джо Байденом.