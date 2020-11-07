«Саутгемптон» пошутил про лидерство в АПЛ в стиле Дональда Трампа
Пресс-служба «Саутгемптона» отреагировала на выход команды на первую строчку в турнирной таблице АПЛ после победы в матче 8-го тура против «Ньюкасла» (2:0).
На счету «Саутгемптона» 16 очков после 8 матчей. «Святые» опережают идущий вторым «Ливерпуль» по дополнительным показателям, однако у мерсисайдцев есть матч в запасе.
«Остановите подсчет!» — говорится в публикации в Twitter «святых», к которой приложено фото текущей таблицы чемпионата Англии.
STOP THE COUNT pic.twitter.com/rS94knWEhO— Southampton FC (@SouthamptonFC) November 6, 2020
Пресс-служба клуба дословно процитировала твит президента США Дональда Трампа, посвященный президентским выборам-2020. Трамп призывал остановить подсчет бюллетеней, поступивших на участки по почте после того, как завершился день голосования, в штатах, где у политика было преимущество над Джо Байденом.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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