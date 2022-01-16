«Саутгемптон» хочет купить Хендерсона у «МЮ»
«Саутгемптон» заинтересован в покупке голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона, пишет Football Insider.
По данным источника, клуб уже сделал официальное предложение манкунианцам по трансферу игрока.
Сообщалось, что главный тренер «МЮ» Ральф Рангник не хотел бы, чтобы Хендерсон покидал команду.
В сезоне-2021/22 голкипер принял участие в 2 матчах «Манчестер Юнайтед» и пропустил 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|22
|18
|2
|2
|54-13
|56
|
2
|Челси
|22
|12
|7
|3
|45-17
|43
|
3
|Ливерпуль
|20
|12
|6
|2
|52-18
|42
|
4
|Вест Хэм
|21
|11
|4
|6
|39-27
|37
|
5
|Арсенал
|20
|11
|2
|7
|33-25
|35
|
6
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|23-20
|33
|
7
|МЮ
|20
|9
|5
|6
|32-29
|32
|
8
|Вулверхэмптон
|20
|9
|4
|7
|17-15
|31
|
9
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|21-21
|28
|
10
|Лестер
|18
|7
|4
|7
|31-33
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|30-31
|24
|
12
|Саутгемптон
|21
|5
|9
|7
|25-33
|24
|
13
|Астон Вилла
|20
|7
|2
|11
|27-32
|23
|
14
|Брентфорд
|20
|6
|5
|9
|24-30
|23
|
15
|Эвертон
|19
|5
|4
|10
|24-34
|19
|
16
|Лидс
|19
|4
|7
|8
|21-37
|19
|
17
|Уотфорд
|19
|4
|2
|13
|23-37
|14
|
18
|Норвич
|21
|3
|4
|14
|10-45
|13
|
19
|Ньюкасл
|20
|1
|9
|10
|20-43
|12
|
20
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|16-27
|11
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
|14.01
|23:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|1 : 1
|15.01
|15:30
|
Ман. Сити – Челси
|1 : 0
|15.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|3 : 1
|15.01
|18:00
|
Норвич – Эвертон
|2 : 1
|15.01
|18:00
|
Ньюкасл – Уотфорд
|1 : 1
|15.01
|20:30
|
Астон Вилла – МЮ
|2 : 2
|16.01
|17:00
|
Вест Хэм – Лидс
|- : -
|16.01
|17:00
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|31.05
|00:00
|
Бернли – Лестер
|- : -
|31.05
|00:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|18
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4
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