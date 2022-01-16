«Саутгемптон» хочет купить Хендерсона у «МЮ»

«Саутгемптон» заинтересован в покупке голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона, пишет Football Insider.

По данным источника, клуб уже сделал официальное предложение манкунианцам по трансферу игрока.

Сообщалось, что главный тренер «МЮ» Ральф Рангник не хотел бы, чтобы Хендерсон покидал команду.

В сезоне-2021/22 голкипер принял участие в 2 матчах «Манчестер Юнайтед» и пропустил 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.