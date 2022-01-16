Лоренцо Инсинье тренируется по индивидуальной программе

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье занимается по индивидуальной программе, сообщается на сайте команды.

Клуб готовится к матчу 22-го тура серии А с «Болоньей», который состоится 17 января.

Медицинское обследование прошел голкипер Давид Оспина, у него травма икроножной мышцы.

8 января Инсинье подписал четырехлетний контракт с «Торонто». К команде он присоединится летом 2022 года.