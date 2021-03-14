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Сарр намерен завоевать место в основе «Челси» после возвращения из аренды в «Порту»

12:25
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Защитник «Челси» Маланг Сарр, арендованный «Порту», поделился мнением о перспективах в лондонском клубе.

«Аренда» была частью плана. Я должен был быть честным с самим собой, мой прошлый сезон закончился в марте, и я не собирался сразу добиваться успеха с «Челси». Это было идеальное решение, потому что я хотел провести сезон в таком топ-клубе, как «Порту», стать лучше, а затем выиграть место в основе «Челси», — приводит слова Сарра L'Equipe.

В текущем сезоне Сарр провел 18 матчей за «Порту», в которых заработал одну желтую карточку.

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