Сарр намерен завоевать место в основе «Челси» после возвращения из аренды в «Порту»
Защитник «Челси» Маланг Сарр, арендованный «Порту», поделился мнением о перспективах в лондонском клубе.
«Аренда» была частью плана. Я должен был быть честным с самим собой, мой прошлый сезон закончился в марте, и я не собирался сразу добиваться успеха с «Челси». Это было идеальное решение, потому что я хотел провести сезон в таком топ-клубе, как «Порту», стать лучше, а затем выиграть место в основе «Челси», — приводит слова Сарра L'Equipe.
В текущем сезоне Сарр провел 18 матчей за «Порту», в которых заработал одну желтую карточку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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