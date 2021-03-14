Экс-игрок «Челси» Коул считает, что команде нужен Холанн
Бывший игрок «Челси» Джо Коул заявил, что клубу необходимо присмотреться к форварду дортмундской «Боруссии» Эрлину Холанну.
«Челси» нужен Холанн. Он в списке важных приобретений. У «Челси» отличная команда, у которой есть качественные игроки на всех позициях. Но лондонцам нужна искра, эта «девятка». Холанн способен вернуть «Челси» в гонку ща титул", — цитирует Коула BT Sport.
В текущем розыгрыше чемпионата Германии 20-летний норвежец забил 19 голов и сделал 4 точные передачи в 20 матчах. «Челси» в турнирной таблице АПЛ располагается на 4-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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