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Экс-игрок «Челси» Коул считает, что команде нужен Холанн

11:26
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Бывший игрок «Челси» Джо Коул заявил, что клубу необходимо присмотреться к форварду дортмундской «Боруссии» Эрлину Холанну.

«Челси» нужен Холанн. Он в списке важных приобретений. У «Челси» отличная команда, у которой есть качественные игроки на всех позициях. Но лондонцам нужна искра, эта «девятка». Холанн способен вернуть «Челси» в гонку ща титул", — цитирует Коула BT Sport.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии 20-летний норвежец забил 19 голов и сделал 4 точные передачи в 20 матчах. «Челси» в турнирной таблице АПЛ располагается на 4-й строчке.

Дополнительная информация:

https://www.bt.com/sport

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