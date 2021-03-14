Президент «Барселоны» Лапорта договорился с Агуэро о контракте
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает AS.
По данным источника, президент каталонцев Жоан Лапорта договорился с футболистом о его переходе на правах свободного агента. Контракт 32-летнего аргентинца будет рассчитан до лета 2023 года.
В «Манчестер Сити» Агуэро выступает с лета 2011 года. Его контракт с клубом истекает по завершении сезона. В этом розыгрыше он забил 1 гол в 8 матчах АПЛ.
«Барселона» в 26 матчах ла лиги набрала 56 очков и расположилась на 3-м месте.
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