Санчо дебютировал за «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, который остался в запасе на матч 1-го тура АПЛ против «Лидса», дебютировал за команду. Он вышел на замену вместо Дэниела Джеймса на 75-й минуте.

21-летний англичанин перешел в «МЮ» из дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро в июле 2021 года.

13 августа главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер заявлял, что Санчо необходимо набрать физическую форму и он вряд ли сможет появляться в стартовом составе в ближайшее время.