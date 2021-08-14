Санчо дебютировал за «Манчестер Юнайтед»
Новичок «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, который остался в запасе на матч 1-го тура АПЛ против «Лидса», дебютировал за команду. Он вышел на замену вместо Дэниела Джеймса на 75-й минуте.
21-летний англичанин перешел в «МЮ» из дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро в июле 2021 года.
13 августа главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер заявлял, что Санчо необходимо набрать физическую форму и он вряд ли сможет появляться в стартовом составе в ближайшее время.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю