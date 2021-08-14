Погба стал седьмым футболистом в истории АПЛ, которому удалось сделать 4 голевых передачи в одном матче
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба стал автором четырех голевых передач в матче 1-го тура АПЛ против «Лидса».
28-летний француз стал седьмым футболистом в истории существования английской премьер-лиги, которому покорилось это достижение.
4 — Paul Pogba is the 7th different player to register four assists in a single Premier League match, and the first Man Utd player to do so. The Frenchman made just three assists in his 26 league games in total last season. Fantastic. #MUNLEE— OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2021
Погба покинул поле на 75-й минуте встречи, вместо него появился Антони Марсьяль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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