Санчес — первый за 2,5 года вратарь «Челси», отбивший пенальти в матче АПЛ

Голкипер «Челси» Роберт Санчес стал первым вратарем клуба за 2,5 года, отбивший пенальти в матче АПЛ.

Санчес отразил удар Бруну Фернандеша с 11-метрового на 9-й минуте встречи 15-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:2). При этом предыдущие 10 пенальти в ворота «Челси» в лиге были реализованы. Последний раз пенальти отбивал Эдуар Менди в мае 2021 года в игре «Челси» с «Сити».

Лондонцы с 19 очками занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ. 10 декабря команда сыграет с «Эвертоном».