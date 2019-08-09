21:08 | Футбол — Англия

Салах в старте "Ливерпуля" на матч-открытие АПЛ сезона-2019/20 с "Норвичем"

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Стали известны стартовые составы "Ливерпуля" и "Норвича" на матч 1-го тура чемпионата Англии, сообщают пресс-службы клубов. Встреча пройдет на стадионе "Энфилд", начало - в 22.00 (мск).

Стартовый состав "Ливерпуля": Алиссон - Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Фабиньо, Хендерсон, Вийналдум - Ориги, Салах, Фирмину.

Стартовый состав "Норвича": Крул - Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис - Трибулль, Маклин, Буэндия, Штиперманн, Кантуэлл - Пукки.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Норвич".

Ливерпуль - Норвич

 

 

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