Салах рассказал о желании выиграть все возможные трофеи с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал об ожиданиях от матча с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии и о желании выиграть все трофеи с командой.

«Я выиграл почти все трофеи с «Ливерпулем». Не думал об этом, пока Трент не подошел ко мне после финала Кубка Англии и не сказал: «Между прочим, мы довольно много выиграли здесь».

Думаю, что я взял почти все трофеи с «Ливерпулем» — командные и индивидуальные. Всегда есть возможность выиграть что-то еще. Я постоянно хочу брать трофеи во второй, третий или четвертый раз. Таков мой менталитет», — цитирует Салаха сайт Футбольной ассоциации Англии.

Встреча «Сити» и «Ливерпуля» пройдет завтра, 30 июля, начало — в 19.00 мск.