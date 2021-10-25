Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (5:0) в матче 9-го тура АПЛ.

«Здорово победить на «Олд Траффорд» со счетом 5:0, — приводит слова Салаха BBC Sport. — Мы знали, что нам придется непросто, если мы не будем играть в свой футбол. «Ливерпуль» должен выиграть АПЛ. Знаем, что требуется для этого. Мы уже сделали это два года назад».

Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд». В составе мерсисайдцев хет-триком отметился Салах. Еще по одному мячу забили Наби Кейта и Диогу Жота.

После 9 туров АПЛ «МЮ» набрал 14 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 21 очком идет на 2-й позиции.