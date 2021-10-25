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Де Хеа обратился к болельщикам после разгромного поражения от «Ливерпуля»

Де Хеа: «Я чувствую боль болельщиков «МЮ»
14:10
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа в своем Twitter прокомментировал разгромное поражение команды в матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:5).

«Я чувствую боль наших болельщиков. Вы отдаете себя команде, мы должны делать точно также. Я люблю наш клуб, мы не примем такую игру», — написал де Хеа.

В 9 турах АПЛ «МЮ» набрал 14 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице, «Ливерпуль» с 21 очком занимает 2-е место.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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