Де Хеа обратился к болельщикам после разгромного поражения от «Ливерпуля»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа в своем Twitter прокомментировал разгромное поражение команды в матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:5).

«Я чувствую боль наших болельщиков. Вы отдаете себя команде, мы должны делать точно также. Я люблю наш клуб, мы не примем такую игру», — написал де Хеа.

В 9 турах АПЛ «МЮ» набрал 14 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице, «Ливерпуль» с 21 очком занимает 2-е место.