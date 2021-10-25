Конте может сменить Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Челси» Антонио Конте может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшиее время руководство «МЮ» примет решение о будещем главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

Отмечается, что с случае увольнения Сульшера Конте будет заинтересован в работе в Манчестере.

52-летний специалист тренировал «Челси» с 2016-го по 2018 год. Под его руководством лондонская команда выиграла АПЛ и стала обладателем Кубка Англии. Последним клубом итальянца был «Интер», который одержал победу в серии А в прошлом сезоне.

24 октября «МЮ» потерпел поражение от «Ливерпуля» в матче 9-го тура АПЛ. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 0:5.

После 9 туров АПЛ «МЮ» набрал 14 очков и расположился на 7-й позиции в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 21 очком идет на 2-м месте.