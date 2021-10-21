Сака может пропустить матч с «Астон Виллой» из-за травмы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что полузащитник Букайо Сака может пропустить матч 9-го тура АПЛ против «Астон Виллы» из-за травмы.

«Букайо пока не тренировался, нам нужно обследовать его сегодня еще раз, чтобы понять, в каком состоянии он находится. Решать докторам и ему самому. Нужно посмотреть, как проходит восстановление, и понять, как чувствует себя сам игрок. Сака уже не раз показывал, насколько он важен для команды», — приводит официальный сайт «Арсенала» слова Артеты.

Сака получил повреждение в игре 8-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:2) и был заменен в перерыве встречи. В нынешнем сезоне 20-летний англичанин забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах за «канониров».

Матч «Арсенал» — «Астон Вилла» состоится завтра, 22 октября, начало — в 22.00 (мск).