Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Фернандеш — о Сульшере: «Мы верим в нашего тренера и его штаб»

Фернандеш заявил, что футболисты «Манчестер Юнайтед» поддерживают Сульшера
14:15
Теги:

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что команда поддерживает главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

«Конечно поддерживаем, это очевидно, он наш тренер. Мы идем за ним каждый день. Следуем его идеям, и мы будем продолжать это делать.

Верим в нашего тренера и его штаб. Должны делать то, что нам говорит тренер, потому что он являет собой то, что мы должны уважать. Он работает здесь уже три года, и мы добились некоторых результатов. Мы до сих пор ничего не выиграли, это правда, но команда показала, что сильно выросла.

Нам есть над чем работать, и тренер также понимает, что должны быть улучшения и со стороны штаба, но это часть футбола. Каждый день мы учимся чему-то новому. Но футбол — это про настоящее", — приводит слова Фернандеша ESPN.

20 октября «Манчестер Юнайтед» обыграл «Аталанту» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:2).

После 8 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/soccer/manchester-united-engman_utd/story/4502723/man-uniteds-bruno-fernandes-says-ole-gunnar-solskjaer-is-backed-by-players

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
В Москве ввели локдаун: что это значит
В СФ оценили подачу Украиной заявок на участие в сертификации СП-2
0