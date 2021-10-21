Артета высказался о возможном уходе Ляказетта из «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном уходе нападающего Александра Ляказетта из команды.

«Все возможно. Контрактный вопрос зависит от многих факторов. Дело не только в желании, но и в способности выполнять свои желания. Время и ситуация также очень важны. Я не сомневаюсь в Ляказетте. Если бы я сомневался в нем, то, возможно, предложил бы клубу какое-то иное решение прошлым летом, если бы игрок не мог найти мотивацию, выступая за нас, или же его интересы носили бы исключительно финансовый характер. В случае с Александром все не так, он показывает это каждый день с момента, как я пришел в команду, поэтому он и является важным футболистом для нас», — приводит Evening Standard слова Артеты.

В сезоне-2021/22 Ляказетт провел 5 матчей за «Арсенал», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Нынешний контракт 30-летнего француза действует до конца июня 2022 года.