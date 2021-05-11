Садио Мане заявил, что этот сезон худший в его карьере

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане сказал, что текущий сезон является худшим в его карьере.

«Это худший сезон в моей карьере, — цитирует футболиста Sky Sports со ссылкой на эфир Canal+ 11 мая. — Я должен признать это. Если вы спросите меня, что пошло не так, я не смогу ответить. Я сам не знаю. Я всегда старался быть позитивным вне зависимости от того, идут дела хорошо или плохо. Я все время задаю себе вопросы.

Я даже прошел тестирование, чтобы проверить свое тело. Правильно ли я питаюсь, или все изменилось? Но исследования показали, что все хорошо. Мне нужно понять, что в жизни есть взлеты и падения. Я продолжу упорно работать, и, вероятно, со временем эта ситуация пройдет».

29-летний сенегалец в текущем сезоне провел 44 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи.