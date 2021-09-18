Пулишич не сыграет с «Тоттенхэмом»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что нападающий Кристиан Пулишич пропустит матч чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Американец пока до конца не восстановился от травмы.
«Есть хорошие новости о Кристиане Пулишиче. Кристиан работает по индивидуальной программе и пытается как можно скорее вернуться к полноценным тренировкам. Его не будет в составе на матч в эти выходные, поскольку он не успевает восстановиться, но он усердно работает над своей формой», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.
Матч «Тоттенхэм» — «Челси» состоится 18 сентября. Начало встречи — 18.30 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/09/17/tuchel-confirms-kante-return-v-tottenham-and-updates-on-rudiger-
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