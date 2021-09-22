С 1 января в английской премьер-лиге начнут тестировать стоячие места

С 1 января в английской премьер-лиге и в чемпионшипе начнут тестировать стоячие места, сообщило английское Управление по безопасности спортивных объектов.

В Англии был введен запрет на стоячие места на стадионах после трагедии на «Хиллсборо» 1989 года, когда в результате давки погибло 97 болельщиков «Ливерпуля». Теперь на Туманном Альбионе хотят вернуться к использованию стоячих мест с обеспечением безопасности.

Чтобы принять участие в пилотной программе, клубу нужно будет подать заявление до 6 октября. В случае ее одобрения, этот клуб сможет использовать стоячие места на своем стадионе с 1 января до конца текущего сезона.