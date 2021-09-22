С 1 января в английской премьер-лиге начнут тестировать стоячие места
С 1 января в английской премьер-лиге и в чемпионшипе начнут тестировать стоячие места, сообщило английское Управление по безопасности спортивных объектов.
В Англии был введен запрет на стоячие места на стадионах после трагедии на «Хиллсборо» 1989 года, когда в результате давки погибло 97 болельщиков «Ливерпуля». Теперь на Туманном Альбионе хотят вернуться к использованию стоячих мест с обеспечением безопасности.
Чтобы принять участие в пилотной программе, клубу нужно будет подать заявление до 6 октября. В случае ее одобрения, этот клуб сможет использовать стоячие места на своем стадионе с 1 января до конца текущего сезона.
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Fanatico
Лайф хак для АПЛ, стоячий болельщик должен быть пристегнут к полу мягкими пластиковыми прочными кандалами до окончания матча. и проблем не будет. Можете подать на патент, мне не жалко.
22.09.2021