«Дерби Каунти» Руни лишен 12 очков в турнирной таблице чемпионшипа
16:18
Клуб английского чемпионшипа (второй по силе дивизион страны — прим. «СЭ») «Дерби Каунти» испытывает серьезные финансовые проблемы и несет большие убытки. В клубе было введено внешнее управление, но в качестве наказания за невыполнение финансовых гарантий с «Дерби» сняты 12 очков в турнирной таблице, сообщает сайт лиги.
На этот момент клуб занимал 12-е место в чемпионшипе, набрав 10 баллов.
Нынешний владелец и председатель правления «Дерби» Мел Моррис был вынужден обратиться к Английской лиге (EFL) с просьбой о поисках покупателя. «Дерби» ежемесячно терял от 1,3 до 1,5 млн фунтов во время пандемии.
Напомним, что главным тренером клуба является бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни.
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