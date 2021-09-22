«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию матча
19:45
22 сентября, в среду, «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Вест Хэмом» в матче 1/16 финала Кубка Английской лиги.
Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 21.45 (по мск).
Ранее, 19 сентября, «МЮ» одержал победу над «Вест Хэмом» (2:1) в матче 5-го тура АПЛ.
Следить за онлайн-трансляцией матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».
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