В «Лестере» уверены, что продлят контракт с Тилемансом

В руководстве «Лестера» уверены, что смогут предотвратить уход бельгийского полузащитника Юри Тилеманса из клуба свободным агентом следующим летом, сообщает Daily Mail.

Хавбек до сих пор не продлил свой истекающий контракт с «лисами», который рассчитан до конца сезона. С января игрок может вести переговоры с другими клубами.

По информации источника, руководство «Лестера» находится в хороших отношениях с представителями игрока и рассчитывают договориться в ближайшие недели. В противном случае английский клуб может продать Тилеманса в январе.

Ранее бельгийцем интересовались «Арсенал» и «Барселона».

В текущем сезоне 25-летний хавбек провел 17 матчей за «Лестер» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.