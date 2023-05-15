Руководство «Вест Хэма» хочет сохранить Мойеса в клубе

Руководство «Вест Хэма» хочет, чтобы Дэвид Мойес остался главным тренером команды, сообщает Sky Sports.

Контракт 60-летнего шотландского специалиста действует до лета 2024 года.

В ближайшее время представители «молотобойцев» проведут встречу с Мойесом, на которой обсудят его будущее. В случае, если тренер захочет покинуть команду, его попытаются уговорить остаться, особенно в случае, если ему удастся избежать вылета из АПЛ по итогам нынешнего сезона.

Руководство «Вест Хэма» всегда доверяло Мойесу, рассчитывало на него и не искало потенциального сменщика даже в те моменты, когда появлялись слухи о возможной отставке специалиста.

За два тура до конца чемпионата Англии-2022/23 «Вест Хэм» занимает 15-е место в турнирной таблице с 37 очками в 36 матчах.