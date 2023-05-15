Виейра прокомментировал поражение «Арсенала» от «Брайтона»
Экс-капитан «Арсенала» Патрик Виейра прокомментировал поражение команды от «Брайтона» (0:3) в матче АПЛ.
«Арсенал» в любом случае сделал шаг вперед в этом сезоне. Вряд ли в это кто-то бы поверил год назад, что «Арсенал» будет создавать проблемы «Манчестер Сити» до самого конца сезона. Сегодняшнее поражение — это больше чем поражение. Они должны использовать его для того, чтобы понять, что пошло не так, чего не хватило. Последние матчи они проводили при совсем ином давлении, ведь от них ждали победы", — цитирует слова Виейра BBC Sport.
«Арсенал» продолжает занимать второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 81 очко. Из-за этого поражения команда усложнила свою задачу стать чемпионом Англии.
Первое место в турнирной таблице занимает «Манчестер Сити», опережающий лондонцев на 4 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|
2
|Арсенал
|36
|25
|6
|5
|83-42
|81
|
3
|Ньюкасл
|35
|18
|12
|5
|63-31
|66
|
4
|МЮ
|35
|20
|6
|9
|51-41
|66
|
5
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|
6
|Брайтон
|34
|17
|7
|10
|66-45
|58
|
7
|Тоттенхэм
|36
|17
|6
|13
|65-59
|57
|
8
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48-44
|57
|
9
|Брентфорд
|36
|13
|14
|9
|54-45
|53
|
10
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52-49
|51
|
11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|
12
|Кр. Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37-46
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30-52
|40
|
14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37-69
|39
|
15
|Вест Хэм
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|
16
|Нот. Форест
|36
|8
|10
|18
|36-67
|34
|
17
|Эвертон
|36
|7
|11
|18
|32-56
|32
|
18
|Лидс
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|
19
|Лестер
|35
|8
|6
|21
|49-64
|30
|
20
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
|13.05
|14:30
|
Лидс – Ньюкасл
|2 : 2
|13.05
|17:00
|
Астон Вилла – Тоттенхэм
|2 : 1
|13.05
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|2 : 2
|13.05
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|2 : 0
|13.05
|17:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|2 : 0
|13.05
|17:00
|
Саутгемптон – Фулхэм
|0 : 2
|14.05
|16:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|2 : 0
|14.05
|16:00
|
Эвертон – Ман. Сити
|0 : 3
|14.05
|18:30
|
Арсенал – Брайтон
|0 : 3
|15.05
|22:00
|
Лестер – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|27
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|25
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|34
|1
|10
|
|
Хуниор Фирпо
Лидс
|18
|1
|6