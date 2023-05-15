Виейра прокомментировал поражение «Арсенала» от «Брайтона»

Экс-капитан «Арсенала» Патрик Виейра прокомментировал поражение команды от «Брайтона» (0:3) в матче АПЛ.

«Арсенал» в любом случае сделал шаг вперед в этом сезоне. Вряд ли в это кто-то бы поверил год назад, что «Арсенал» будет создавать проблемы «Манчестер Сити» до самого конца сезона. Сегодняшнее поражение — это больше чем поражение. Они должны использовать его для того, чтобы понять, что пошло не так, чего не хватило. Последние матчи они проводили при совсем ином давлении, ведь от них ждали победы", — цитирует слова Виейра BBC Sport.

«Арсенал» продолжает занимать второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 81 очко. Из-за этого поражения команда усложнила свою задачу стать чемпионом Англии.

Первое место в турнирной таблице занимает «Манчестер Сити», опережающий лондонцев на 4 очка.