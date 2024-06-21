Ван Нистелрой может возглавить «Бернли»

Руд ван Нистелрой близок к подписанию контракта с «Бернли», сообщает BBC.

По данным источника, стороны уже провели переговоры и могут подписать многолетний контракт.

Последним местом работы ван Нистелроя был ПСВ, который он покинул в мае прошлого года. До этого 47-летний специалист работал в системе клуба и входил в тренерский штаб сборной Нидерландов.

«Бернли» завершил сезон-2023/24 АПЛ на 19-й строчке и вылетел в чемпионшип.