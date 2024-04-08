Тимо Вернер заявил, что хочет остаться в «Тоттенхэме»

Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер заявил, что с удовольствием остался бы в лондонском клубе на постоянной основе. Права на игрока принадлежат «Лейпцигу».

«Я наслаждаюсь игрой за «Тоттенхэм». Мне очень нравится выступать рядом с отличными футболистами и играть на таком красивом стадионе», — цитирует Вернера журналист Фабрицио Романо.

Вернер провел 11 матчей в АПЛ, забив два гола и сделав три ассиста. «Тоттенхэм» может выкупить права на 28-летнего немца за 17 миллионов евро.