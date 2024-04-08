Тимо Вернер заявил, что хочет остаться в «Тоттенхэме»
Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер заявил, что с удовольствием остался бы в лондонском клубе на постоянной основе. Права на игрока принадлежат «Лейпцигу».
«Я наслаждаюсь игрой за «Тоттенхэм». Мне очень нравится выступать рядом с отличными футболистами и играть на таком красивом стадионе», — цитирует Вернера журналист Фабрицио Романо.
Вернер провел 11 матчей в АПЛ, забив два гола и сделав три ассиста. «Тоттенхэм» может выкупить права на 28-летнего немца за 17 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|22
|5
|4
|75-24
|71
|
2
|Ливерпуль
|31
|21
|8
|2
|72-30
|71
|
3
|Ман. Сити
|31
|21
|7
|3
|71-31
|70
|
4
|Тоттенхэм
|31
|18
|6
|7
|65-45
|60
|
5
|Астон Вилла
|32
|18
|6
|8
|66-49
|60
|
6
|МЮ
|31
|15
|4
|12
|45-46
|49
|
7
|Вест Хэм
|32
|13
|9
|10
|52-56
|48
|
8
|Ньюкасл
|31
|14
|5
|12
|65-52
|47
|
9
|Челси
|30
|12
|8
|10
|55-52
|44
|
10
|Брайтон
|31
|11
|10
|10
|51-49
|43
|
11
|Вулверхэмптон
|31
|12
|6
|13
|44-49
|42
|
12
|Борнмут
|31
|11
|8
|12
|45-55
|41
|
13
|Фулхэм
|32
|11
|6
|15
|47-51
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36-54
|30
|
15
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32-42
|29
|
16
|Брентфорд
|32
|7
|8
|17
|45-58
|29
|
17
|Нот. Форест
|32
|7
|8
|17
|40-56
|25
|
18
|Лутон Таун
|32
|6
|7
|19
|45-65
|25
|
19
|Бернли
|32
|4
|7
|21
|32-67
|19
|
20
|Шеффилд Юн.
|31
|3
|7
|21
|30-82
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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10 тур
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12 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.04
|14:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|- : -
|13.04
|17:00
|
Брентфорд – Шеффилд Юн.
|- : -
|13.04
|17:00
|
Бернли – Брайтон
|- : -
|13.04
|17:00
|
Ман. Сити – Лутон Таун
|- : -
|13.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|- : -
|13.04
|19:30
|
Борнмут – МЮ
|- : -
|14.04
|16:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
|14.04
|16:00
|
Вест Хэм – Фулхэм
|- : -
|14.04
|18:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|- : -
|15.04
|22:00
|
Челси – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|19
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|17
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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