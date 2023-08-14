Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Таблица переходов Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:56

Рой Кин — Салаху: «Просто сядь и замолчи»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин обратился к нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, который был недоволен своей заменой в матче 1-го тура АПЛ с «Челси» (1:1).

«Это нормально, когда у игрока такие эмоции во время матча. Но не стоит продолжать это на скамейке запасных. Просто сядь и замолчи, прими это. Можно расстроиться, но не нужно растягивать это. Я видел футболистов, которые лучше Мохамеда, и они нормально относились к подобному», — цитирует Кина Mirror.

19 августа «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом» в рамках 2-го тура чемпионата Англии. «Челси» встретится с «Вест Хэмом» 20-го числа.

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
Рой Кин
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Умер известный конькобежец — муж Елены Буяновой. Он мог быть связан с Дианой Дэвис?
«Бавария» объявила о переходе Кейна. Сделка оценивается в 120 миллионов евро
Минпромторг выступил против законопроекта «о честной цене»
Несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейн
МВД России объявило в розыск трех украинских генералов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ван Дейк доволен ничьей «Ливерпуля» с «Челси»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
5
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
6
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
7
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
8
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
12
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
15
 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
16
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
19
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 2 : 1
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 1 : 1
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 4 : 1
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 0 : 1
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 0 : 1
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 5 : 1
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 1 : 1
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 1
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Манчестер Сити

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Ола Айна

Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости