Ван Дейк доволен ничьей «Ливерпуля» с «Челси»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк доволен ничейным матчем 1-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

«Первые 20-25 минут были очень хороши как с мячом, так и без него, потом был отмененный гол. Мы хорошо защищались, я считаю. И в целом это был очень неплохой матч, который мог качнуться в любую сторону. Принимаем эту ничью, — цитирует ван Дейка BBC Sport.