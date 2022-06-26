Росеньор назначен исполняющим обязанности главного тренера «Дерби Каунти»

Бывший защитник «Фулхэма» и «Халла» Лиам Росеньор стал исполняющим обязанности главного тренера «Дерби Каунти», сообщает сайт клуба.

Он заменит Уэйна Руни, который покинул пост главного тренера команды. До этого 37-летний Росеньор входил в его тренерский штаб.

Руни руководил командой с августа 2020 года, в том числе выполнял функции играющего тренера. В прошлом сезоне клуб вылетел из чемпионшипа в третий по силе дивизион чемпионата Англии. По ходу турнира «Дерби» был оштрафован на 21 очко за нарушение финансовых правил лиги.