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«Арсенал» согласовал с «Манчестер Сити» трансфер нападающего Габриэла Жезуса

Иван Шитик
Корреспондент
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«Арсенал» окончательно согласовал с «Манчестер Сити» трансфер нападающего Габриэла Жезуса. Сумма сделки составит 45 миллионов фунтов стерлингов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

25-летний бразилец подпишет контракт с «канонирами» до 2025 года. Его зарплата, по предварительной информации, составит 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В прошлом сезоне футболист провел за «Манчестер Сити» 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Его контракт с «горожанами» рассчитан до июня 2023 года.

Габриэл Жезус
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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