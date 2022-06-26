«Арсенал» согласовал с «Манчестер Сити» трансфер нападающего Габриэла Жезуса
«Арсенал» окончательно согласовал с «Манчестер Сити» трансфер нападающего Габриэла Жезуса. Сумма сделки составит 45 миллионов фунтов стерлингов, сообщает журналист Фабрицио Романо.
25-летний бразилец подпишет контракт с «канонирами» до 2025 года. Его зарплата, по предварительной информации, составит 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
В прошлом сезоне футболист провел за «Манчестер Сити» 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.
Его контракт с «горожанами» рассчитан до июня 2023 года.
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3
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|0
|0
|0
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|Тоттенхэм
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|0
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12
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|0
|0
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|0
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|0
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13
|Брентфорд
|0
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|0
|0
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|0
|
14
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
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|0
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20
|Нот. Форест
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
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|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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