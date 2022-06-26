Нападающий «Дерби Каунти» перешел в «Кристал Пэлас»

Нападающий «Дерби Каунти» Малколм Эбиовей подписал контракт с «Кристал Пэлас», сообщает сайт лондонцев.

18-летний вингер заключил контракт на пять лет, который вступает в силу с 1 июля. Он переходит в «Пэлас» на правах свободного агента.

Ранее появлялась информация, что на игрока также претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Монако».

В прошлом сезоне Эбиовей провел за «Дерби» 29 матчей в чемпионшипе, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.