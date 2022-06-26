Нападающий «Дерби Каунти» перешел в «Кристал Пэлас»
Нападающий «Дерби Каунти» Малколм Эбиовей подписал контракт с «Кристал Пэлас», сообщает сайт лондонцев.
18-летний вингер заключил контракт на пять лет, который вступает в силу с 1 июля. Он переходит в «Пэлас» на правах свободного агента.
Ранее появлялась информация, что на игрока также претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Монако».
В прошлом сезоне Эбиовей провел за «Дерби» 29 матчей в чемпионшипе, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.
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|Ливерпуль
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|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|МЮ
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|0
|0
|0-0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
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|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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