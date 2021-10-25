Салах побил рекорд Дрогба по голам в АПЛ среди африканцев

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах установил рекорд по количеству голов в АПЛ среди африканских игроков, сообщает BBC Sport.

Салах оформил хет-трик в матче 9-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (5:0).

Таким образом, у 29-летнего нападающего стало 107 голов в премьер-лиге. Египтянин обошел по этому показателю бывшего форварда «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба (104 мяча).

В нынешнем сезоне Салах забил 15 мячей и отдал 5 результативных передач в 12 матчах.

После 9 туров АПЛ «Ливерпуль» с 21 очком идет на 2-м месте в турнирной таблице. «МЮ» набрал 14 очков и расположился на 7-й позиции.