Роналду считает, что некоторые футболисты «МЮ» прикладывают недостаточно усилий

Игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что от наблюдения и взаимодействия с нападающими команды Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани получили больше пользы, чем от тренировок под руководством Уле Гуннара Сульшера и его тренерского штаба, сообщает The Telegraph.

По информации источника, Роналду думает, что некоторые игроки «красных дьяволов» прикладывают недостаточно усилий. 36-летнего португальца беспокоит то, насколько упали клубные стандарты.

21 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Сульшера с поста главного тренера команды. 48-летний норвежец возглавил «МЮ» в декабре 2018 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии-2019/20, а также вышла в финал Лиги Европы-2020/21.