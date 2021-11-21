Криштиану Роналду хочет, чтобы Луис Энрике возглавил «Манчестер Юнайтед»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет видеть Луиса Энрике на посту главного тренера команды, сообщает журналист Роб Дорсет в Twitter.
«Криштиану Роналду очень хочет, чтобы Луис Энрике стал новым тренером «МЮ». Специалист из Испании, вероятно, будет рассматриваться на эту роль вместе с Зинедином Зиданом и Эриком тен Хагом», — написал Дорсет.
21 ноября «МЮ» объявил об уходе Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды. 48-летний норвежец возглавлял команду с декабря 2018 года. Исполняющим обязанности тренера назначен Майкл Кэррик.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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