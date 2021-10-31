Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил мяч и отдал результативную передачу в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (3:0).

36-летний португалец сделал это в 36 лет и 267 дней. Как сообщает Opta Joe, он стал самым возрастным игроком за последние 7 лет по системе «гол+пас» в матче АПЛ после бывшего нападающего «Челси» Дидье Дрогба.

В декабре 2014-го Дрогба забил мяч и сделал результативную передачу также в игре с «Тоттенхэмом» (3:0) в возрасте 36 лет и 267 дней.

В нынешнем сезоне Роналду забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах за «МЮ».