Жоржиньо стал первым игроком в истории АПЛ, которому удалось забить 10 голов подряд с пенальти
Полузащитник «Челси» Жоржиньо установил рекорд английской премьер-лиги.
29-летний итальянец стал первым футболистом в истории турнира, которому удалось забить 10 голов подряд исключительно с пенальти.
Jorginho became the first player in #PL history to have 10 consecutive goals in the competition come from the penalty spot ?#NEWCHE pic.twitter.com/eRR69lfRvs— Premier League (@premierleague) October 31, 2021
Серия голов с пенальти в АПЛ началась для Жоржиньо 11 января 2020 года в игре с «Бернли» (3:0). Вчера, 30 октября полузащитник забил 10-й подряд мяч с 11-метрового в матче с «Ньюкаслом» (3:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю