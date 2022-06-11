Роналдиньо назвал свой любимый клуб АПЛ

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо назвал свой любимый клуб АПЛ и то, за что он ему нравится.

«Трудно выбрать кого-то одного. Мне нравятся игроки из разных команд. Но я выберу «Ливерпуль». За нападающими этой команды мне на самом деле нравится наблюдать», — цитирует Роналдиньо Mirror.

«Ливерпуль» по итогам сезона-2021/22 АПЛ занял второе место в турнирной таблице АПЛ. Команда Юргена Клоппа выиграла Кубок Англии и Кубок английской лиги.