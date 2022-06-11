Владелец «Эвертона» Мошири извинился перед болельщиками

Владелец «Эвертона», 67-летний иранский бизнесмен Фархад Мошири извинился перед болельщиками за финансовые траты при покупке новых игроков.

«Были допущены ошибки. Мы стремимся больше не повторять их. Ранее мы не всегда тратили значительные суммы на трансферы разумно», — цитирует DailyMail Мошири.

Британско-иранский бизнесмен стал акционером «Эвертона» в феврале 2016 года. Под его руководством «Ириски» потратили более полумиллиарда фунтов. 130 миллионов фунтов стерлингов были потрачены на игроков, которые затем покинули клуб бесплатно.

В прошедшем сезоне АПЛ «Эвертон» занял 16-е место, набрав 39 очков в 38 турах.