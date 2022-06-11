Де Хеа восхитился самоотверженностью форварда «МЮ» Криштиану Роналду

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа рассказал, что думает о португальском форварде команды Криштиану Роналду.

«Он великий. Его уровень работы говорит сам за себя. Он следит за своим телом, всегда сосредоточен и к каждой тренировке подходит с полной самоотверженностью к каждой тренировке», — рассказал де Хеа в интервью «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 1 результативную передачу в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.