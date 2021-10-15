Роджерс заявил, что не собирается возглавлять «Ньюкасл»
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс опроверг слухи о том, что он может возглавить «Ньюкасл».
«Останусь ли я в «Лестере»? Сто процентов. У меня контракт до 2025 года, я счастлив в клубе. Мне повезло работать с прекрасным руководством и замечательными футболистами. У нас есть все, чтобы быть конкурентоспособными. Я читал новости, эти слухи не идут на пользу никому, в том числе самому «Ньюкаслу» и Стиву Брюсу. Эта неделя из тех, что мне не нравятся в современном футболе. Мы пытаемся упорно трудиться, но слухи могут дестабилизировать ситуацию в команде и разозлить болельщиков. Впрочем, я достаточно долго работаю и умею концентрироваться на своей работе», — приводит Sunderland Echo слова Роджерса.
12 октября сообщалось, что нынешний главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс будет уволен в ближайшее время, а Роджерс был назван одним из кандидатов на его пост.
Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.
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Дополнительная информация:
https://www.sunderlandecho.com/sport/football/newcastle-united/leicester-city-boss-brendan-rodgers-reacts-to-newcastle-unted-job-links-and-has-this-message-for-under-fire-steve-bruce-3420758
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