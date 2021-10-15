Тренер «Фрайбурга» раскритиковал покупку «Ньюкасла» инвестиционным фондом Саудовской Аравии
Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх прокомментировал покупку «Ньюкасла» консорциумом, куда входит Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).
«Это переходит все границы. Просто невероятно, кто входит в этот консорциум. Известно, что в PIF есть причастные к нарушениям прав человека. Если кому-то не нравится такая ситуация, то я среди них», — приводит слова Штрайха Deutshe Welle.
Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.
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