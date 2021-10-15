Рюдигер и Пулишич пропустят матч «Челси» против «Брентфорда» из-за травм, участие Зиеха под вопросом
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о травмированных футболистах команды перед матчем 8-го тура АПЛ против «Брентфорда».
«Рюдигер травмирован, он получил повреждение в сборной. Пулишич еще не восстановился, плюс у нас есть сомнения насчет Хакима Зиеха, который провел последние две тренировки с головными болями. Похоже, что завтра его не будет с нами. Лукаку в порядке, он участвовал во всех тренировках, с ним все нормально», — приводит Goal слова Тухеля.
Матч «Брентфорд» — «Челси» состоится завтра, 16 октября, начало — в 19.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/pulisic-lukaku-injury-news-chelsea-tuchel/1qop9e7uayvll18hbcmf278y20
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю