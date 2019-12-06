Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс, который в пятницу продлил контракт с клубом, признался, что ему комфортно работать в этой команде, информирует официальный сайт «лис».

— Когда я принял решение приехать в «Лестер», то был взволнован тем, в каком направлении движется клуб, — приводит слова Роджерса пресс-служба «лис». — И тем, как я могу применить свой опыт в этой работе. Я приехал сюда с целью внести что-то новое и помочь клубу в будущем.

Поддержка, которую я получил от руководства клуба, была удивительна. Я унаследовал выдающуюся команду сотрудников, которые посвящены прогрессу, и у нас есть группа игроков, с которыми приятно работать каждый день.

Что касается болельщиков, то могу только поблагодарить вас за то, что вы приняли меня и других членов тренерского штаба. Вы поверили в нас. Будем продолжать работать с «Лестером» для достижения успеха на долгие годы вперед.

В текущем сезоне «Лестер» под руководством Роджерса идет на втором месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 8 очков после 15 туров. 46-летний Роджерс возглавляет «Лестер» с февраля 2019-го.

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