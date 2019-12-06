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«Лестер» продлил контракт с Роджерсом

16:18
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Пресс-служба «Лестера» сообщает, что клуб продлил контракт с главным тренером Бренданом Роджерсом. Новое соглашение с 46-летним североирландским специалистом рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне «Лестер» под руководством Роджерса идет на втором месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 8 очков после 15 туров.

Роджерс возглавляет «Лестер» с февраля 2019-го.

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