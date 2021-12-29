Роджерс назвал испытанием матчи с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс после победы над «Ливерпулем» (1:0) в 20-м туре чемпионата Англии отметил, что команда проявила стойкость.

«Когда вы играете против команд, с которыми мы играли в последних матчах, это должно было стать огромным испытанием для нашего менталитета, духа и физического состояния.

Вероятно, в лиге нет более физически подготовленной команды, чем «Ливерпуль», поэтому то, как мы сыграли, показали нашу стойкость. Это был такой героический спектакль в контексте двух игр", — цитирует BBC Роджерса.